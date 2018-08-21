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Трамп отказался уступать Турции
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Трамп: уступок Турции не будет 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки турецкой стороне в связи с делом об освобождении евангелического пастора Эндрю Брансона. Об этом глава государства сказал в интервью Reuters.
По словам Трампа, то, что в настоящее время делает Турция, "печально". Он подчеркнул, что ожидает от Анкары, что "совершенно невиновный" Брансон будет выпущен с турецкой территории.
"Думаю, они (Турция. — Газета.Ru) совершают ужасную ошибку. Уступок не будет", — подчеркнул Трамп.
Ранее вице-президент США Майк Пенс обратился к турецкому руководству и призвал Турцию "не испытывать терпение Трампа".
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