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В Анкаре обстреляли посольство США
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Посольство США в Турции обстреляли из автомобиля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Неизвестные открыли из автомобиля огонь по американскому посольству в Анкаре, пострадавших нет, сообщает в понедельник телеканал Haberturk.
Отмечается, что инцидент произошел около 5.00 (совпадает с мск). Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, были произведены 4-5 выстрелов по посольству. Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.
На место происшествия прибыли наряды полиции, начат поиск стрелявших.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.
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