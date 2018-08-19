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Кличко не смог помочь Киеву после сильного потопа
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Кличко прокомментировал ситуацию с подтоплениеми в Киеве 

RT на русском 1 час назад
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с подтоплениями в некоторых районах города из-за сильных дождей.
Как объяснил градоначальник LB.ua, власти города не могут контролировать объём потоков воды.
«Ливнёвки были вычищены, коллекторы — исправны. Но объём потоков воды мы контролировать никак не можем», — сказал он.
Как отметил Кличко, то, что случилось в Киеве, периодически происходит и в других городах, в частности, в европейских.
«Также отмечу, что в ситуацию, аналогичную тому, что случилось в Киеве, периодически попадает Гамбург, Берлин, Вена, Париж. Никто из жителей современных городов не застрахован от стихийных бедствий», — указал мэр.
Он также добавил, что в местах, где подтопления были раньше, на этот раз было спокойно, потому что там дежурили коммунальщики с помпами.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за ливней подтопило раскопки улицы ХІ—ХІІ веков.
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