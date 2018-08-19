Кличко не смог помочь Киеву после сильного потопа

Кличко прокомментировал ситуацию с подтоплениеми в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с подтоплениями в некоторых районах города из-за сильных дождей.

Как объяснил градоначальник LB.ua, власти города не могут контролировать объём потоков воды.

«Ливнёвки были вычищены, коллекторы — исправны. Но объём потоков воды мы контролировать никак не можем», — сказал он.

Как отметил Кличко, то, что случилось в Киеве, периодически происходит и в других городах, в частности, в европейских.

«Также отмечу, что в ситуацию, аналогичную тому, что случилось в Киеве, периодически попадает Гамбург, Берлин, Вена, Париж. Никто из жителей современных городов не застрахован от стихийных бедствий», — указал мэр.

Он также добавил, что в местах, где подтопления были раньше, на этот раз было спокойно, потому что там дежурили коммунальщики с помпами.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за ливней подтопило раскопки улицы ХІ—ХІІ веков.