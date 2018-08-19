ООН призывает увеличить помощь Донбассу

Организация объединённых наций обеспокоена положением украинцев, которые подвергаются обстрелам. ООН призывает принять меры для их защиты.

С заявлением по ситуации на востоке страны выступила координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани. Её сообщение опубликовано на сайте официального представительства организации.

«Я глубоко обеспокоена тем, что миллионы украинских мужчин, женщин и детей, живущих около 450-километровой линии соприкосновения, сталкиваются с угрозой обстрелов и снайперского огня, а также с рисками, связанными с большим количеством мин и неразорвавшихся боеприпасов», — сказала она.

Уточняется, что более 3,4 млн людей не всегда могут получить продукты и воду. Также у них имеются проблемы с жильём. Лубрани считает, что для помощи гражданам необходимо увеличить финансирование гуманитарных поставок.