США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон

Болтон заявил, что не только Россия хочет «вмешаться» в американские выборы

Иран и Тема вмешательства в американские выборы становится новым политически инструментом США для давления на своих оппонентов. На этот раз советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что якобы вмешиваться в выборы в ноябре 2018 года, помимо России , могут Китай КНДР . Все эти государства имеют разные возможности и уже «отметились» действиями в отношении США.

У США есть «достаточная озабоченность» в отношении «вмешательства» в выборы в США со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Это те четыре страны (вместе с Россией), по поводу которых мы больше всего озабочены», — сказал он.

Вопрос «российского вмешательства» в президентскую кампанию в США в 2016 году вновь приобрел актуальность в связи с промежуточными выборами в конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года.

Часть американских конгрессменов, а также представителей разведывательного сообщества США ранее заявили, что Россия якобы предпримет попытки повлиять на американские выборы. В то же время доказательств этому так и не было предъявлено.

Пока также не появилось никаких доказательств и о связи кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа и российских властей. Не обнаружила доказательств и команда специального прокурора Роберта Мюллера

В настоящее время под судом находится высокопоставленный советник команды Трампа Пол Манафорт , однако его прегрешения не связаны с президентскими выборами в США в 2016 году.

Все три названные советником Болтона государства — это страны, которые США считают враждебными. Для администрации Трампа первым в списке стоит Иран, с которым Вашингтон недавно разорвал так называемую ядерную сделку. Что касается КНДР, то с ней США в настоящее время пытаются вести переговоры, цель которых — добиться ликвидации ядерного оружия. Что же касается Китая, то эту страну США считают «ревизионистской» державой, которая противостоит американским интересам.

Отношения с Китаем серьезно ухудшились после прихода к власти Дональда Трампа, по сути развязавшего торговую войну против этого государства, что серьезно ухудшило положение китайских компаний. США уже ввели тарифы в 25% на товары из КНР. Вскоре США собираются ввести дополнительные пошлины на $16 млрд

Этими действиями Вашингтон может если не спровоцировать Пекин на какие то конкретные действия против США, то сыграть против конгрессменов и сенаторов, выступающих за жесткие меры в отношении КНР. На радикальные меры Китай вряд ли пойдет, однако будет использовать лоббистские возможности.

Возможности для ведения пропаганды у КНР есть, поскольку на территории США распространяются китайские англоязычные СМИ, а также производится вещание китайского телевидения. При этом случай вмешательства КНР в американские выборы уже был.

В 1998 году сенат США подготовил доклад, где приводились сведения, что Национальный комитет Демократической партии получил во время президентской кампании большую долю иностранных денег. Речь шла о средствах, полученных представителями кампании Билла Клинтона в 1996 году от представителей китайского бизнеса, связанного с правящей элитой страны.

Один из американских предпринимателей китайского происхождения рассказал на слушаниях, что один из военных чинов КНР, с которым он встречался, заявил ему буквально следующее: «Мне очень нравится ваш президент (Билл Клинтон. — »Газета.Ru» ). Мы надеемся, что его переизберут. Я дам тебе $300 тыс., и вы можете отдать их вашему президенту и Демократической партии».

Как писали в те дни американские СМИ, ссылаясь на данные ФБР , план, который обсуждался китайскими властями еще в 1995 году, касался возможности направить более $2 млн на кампанию президента США Билла Клинтона. Позже, сравнивая ситуацию с сегодняшней, издание The Wall Street Journal вышло с заголовком «Китай стал „Россией“ Билла Клинтона».

О попытках вмешательства в американские выборы со стороны Ирана, подобным китайским, ничего неизвестно. Возможностей для этого у Ирана практически нет, так как он не обладает в США влиянием, сопоставимым с китайским. К тому же иранская диаспора, в отличие от китайской, — плохое подспорье для властей. Она состоит из жестких противников теократического режима в Тегеране , и власти Ирана не могут надеяться на ее помощь.

Также в США проживает немало представителей организации «Организация моджахедов иранского народа» — радикальных противников иранского режима. Они внимательно следят за любой подозрительной активностью Тегерана в США и сотрудничают с американскими властями. Стоит отметить, что в организации имеют крепкие связи с нынешним советником Трампа по национальной безопасности Болтоном.

Как писал журнал Foreign Policy , Болтон выступал на съезде организации в Париже в июле 2017 года и назвал моджахедов «эффективной оппозицией режиму аятолл».

Потенциальное вмешательство Ирана в американские выборы может состоять в кибератаках на различные американские объекты в предвыборный период. Подобные возможности у Ирана есть.

В марте 2018 года американские власти предъявили заочные обвинения девяти гражданам Ирана в организации кибернападения на различные американские учреждения, в том числе — Министерство труда , а также компьютерные системы штатов Гавайи и Индиана. Не исключено, что если давление США на Иран будет усиливаться, то иранские хакеры напомнят о себе осенью 2019 года, когда в Тегеране будут отмечать 40-летие захвата заложников в американском посольстве. Эти действия привели к разрыву отношений между Тегераном и Вашингтоном.

Потенциал возможного вмешательства в американскую президентскую кампанию со стороны КНДР может также состоять в хакерских атаках. Северокорейские власти уже продемонстрировали свои возможности.

В 2014 году стало известно о причастности Северной Кореи к кибератакам на Sony Pictures Entertainment, которая собиралась выпустить фильм «Интервью» о покушении на Ким Чен Ына . В результате кинокомпании пришлось отказаться от широкого проката ленты из-за страха мести со стороны Пхеньяна

Осенью 2017 года хакеры, которые работали на северокорейское правительство, похитили свыше 235 Гб секретных военных документов, которые содержали в себе совместные планы США и Южной Кореи по противостоянию режиму Ким Чен Ына. Правда, несмотря на то что возможности осуществлять хакерские атаки у КНДР есть, эксперты сомневаются, что страна может пойти на это.

В настоящее время лидер КНДР пытается налаживать отношения США, а хакерские атаки могут поставить крест на подобной возможности и вызвать жесткий ответ со стороны Вашингтона.