«Борьба всех против всех»

С какой целью США вводят очередные санкции против России

27 августа, согласно публикации на сайте Федерального реестра США , должны вступить в силу антироссийские санкции по делу Скрипалей. В частности, вводится запрет на экспорт оружия и поставки продукции двойного назначения. Если Россия не выполнит предъявленные Вашингтоном требования, среди которых, например, «надёжные заверения» в неприменении химоружия и допуск в РФ инспекторов, через три месяца Москву ожидает вторая волна санкций. Она предусматривает в том числе дальнейшее ограничение торговли и понижение статуса дипломатических отношений. При этом доказательств причастности России к инциденту в Солсбери Запад так и не представил. По мнению экспертов, очередные ограничительные меры против Москвы стали результатом внутриполитической борьбы перед промежуточными выборами.

27 августа должен вступить в силу новый пакет санкций против России, введённый администрацией Дональда Трампа . Согласно уведомлению на сайте Федерального реестра США, ограничительные меры вводятся в рамках американского Закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года.

В мотивировочной части распоряжения Госдепартамента утверждается, что российские власти якобы «использовали химическое и биологическое оружие в нарушение международного права, касающегося химических вооружений, против своих собственных граждан».

Согласно закону действие санкций разделено на две волны ограничительных мер, первая из которых частично повторяет введённые властями США ранее. Так, запрет вводится на поставки в Россию материалов для оборонной промышленности, а также товаров и изделий двойного назначения. В этот перечень входит несколько групп товаров, в том числе оружие и военная электроника, беспилотники и реактивные авиационные двигатели. Кроме того, санкции запрещают заключать и финансировать сделки по продаже оружия.

После введения первой волны ограничительных мер в случае отсутствия «надёжных заверений» со стороны России по отказу от использования химического оружия в будущем через 90 дней Вашингтон может применить вторую волну санкций. Критерии «надёжности» в законе не проясняются, однако в дополнение к ним Москва должна дать согласие на инспекции различных объектов со стороны экспертов ООН

В свою очередь, вторая волна санкций предусматривает понижение статуса дипломатических отношений между Россией и США, полное прекращение любой торговли между странами за рядом исключений, блокирование всех кредитов по линиям международных финансовых институтов. Также США могут запретить российским государственным авиаперевозчикам полёты в страну. Исключения сделаны лишь в отношении государственного сотрудничества в космической области.

Заминка по срокам

Первоначально предполагалось, что санкции вступят в действие 22 августа — именно такая дата была заявлена Госдепом США. Однако впоследствии она была перенесена на 27 августа — соответствующее уведомление было опубликовано на сайте официального журнала Федерального правительства США 25 августа. По закону документ вступает в силу только после публикации в Федеральном реестре.

Подобные расхождения и задержки могут быть вызваны не только противостоянием Трампа и конгресса по вопросам внешней политики, но и разногласиями внутри самой администрации президента США , считает профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский.

«Из-за этого внутреннего конфликта американская государственная машина несколько разладилась. Борьба идёт между всеми против всех, ведь если бы дело было в одном противостоянии президента и конгресса, это укладывалось бы в американскую политическую повестку. Однако разногласия есть и внутри самой администрации, и внутри конгресса, и внутри Республиканской и Демократической партий», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

По мнению Братерского, бесполезно искать рациональный мотив в применении новых санкций против России, так как они являются последствием растущих внутренних противоречий в американской государственности.

Главным камнем преткновения в этой ситуации стала борьба между самим Дональдом Трампом и конгрессом США за влияние на внешнюю политику, пояснил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный.

По его словам, введение очередных санкций по линии Госдепа, которые уже повторяют некоторые из принятых ранее мер, призвано продемонстрировать политическую волю Трампа перед промежуточными выборами.

«Трамп заявил, что будет вести в отношении России самую жёсткую политику из всех американских президентов. Тем самым он даёт понять избирателям, что может отстаивать национальные интересы Соединённых Штатов не хуже конгресса. Это отражение общей политики США — усиливать давление на противников в тех местах, которые они считают самыми уязвимыми. В данном случае это экономика и финансовая система», — рассказал RT Подлесный.

Принятие этого пакета мер стало не единственным ограничением, введённым США в отношении России за последнее время. Так, под санкции подпали владельцы шести российских судов — Вашингтон обвинил их в поставке нефтепродуктов в Северную Корею

Кроме того, американский сенат провёл три заседания, посвящённых киберугрозам и санкциям в отношении России. 20 августа компания Microfost заявила, что обнаружила домены, которые якобы создали хакеры, связанные с российской разведкой. IT-гигант утверждает, что с их помощью хакеры планировали дестабилизировать предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США

В России неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в Соединённых Штатах. Как отмечал президент России Владимир Путин по итогам встречи с Трампом, тема влияния Москвы на американские выборы является «инструментом внутриполитической борьбы».

Европейское направление

Великобритании Кроме США дополнительные санкции по делу Скрипалей предложил ввести и глава МИД Джереми Хант . Своё обращение, сделанное из Вашингтона, он адресовал главам государств Евросоюза , призвав их обеспечить выполнение всеобъемлющего пакета санкций против России.

Однако подобное заявление было встречено европейскими дипломатами со скепсисом. По их мнению, после открытых разногласий из-за санкций, введённых администрацией Трампа в отношении Ирана , лидеры целого ряда стран ЕС могут отказаться вводить санкции против России, наносящие ущерб их экономикам.

«Ничего подобного не произойдёт. Италия, Австрия, даже Франция — все они очень хотят вести дела с Россией», — приводит слова дипломатического источника издание Euractiv.

В июле Евросоюз добавил в свой чёрный список ещё шесть лиц, европейские активы которых были заморожены из-за ситуации на востоке Украины . По словам дипломатов, всего в список должны были внести восемь имён, однако двое из них были исключены по настоянию Германии и Италии из-за ущерба их экономическим связям с Москвой.

«Эта дискуссия показала, что есть чёткий предел того, как далеко мы можем зайти в применении санкций. Можно включить пару отдельных граждан или компаний в чёрный список, но простора для широких секторальных мер здесь нет», — пожаловался Euractiv другой европейский дипломат.

Европейские державы не готовы идти за Вашингтоном и Лондоном в введении новых санкций, в том числе из-за их привязки к конкретному поводу — делу Скрипалей, в котором вину России они не считают доказанной, считает Максим Братерский.

«Определённый разлад есть, и он касается в основном торговых вопросов. Очень трудно забирать деньги из кармана европейцев, в то же время призывая их к солидарности. Вдобавок Европа всё же ожидала от Великобритании более весомых доказательств по делу Скрипалей, но они представлены не были», — рассказал политолог RT.

При этом возможный отказ от введения новых санкций в отношении России не стоит расценивать как принципиальное расхождение в политике ЕС и США, отметил в беседе с RT руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов . Он напомнил, что санкции Евросоюза, введённые ещё в 2014 году, сохраняются, и пока Брюссель и члены союза стабильно их продлевают. Однако Белов разделяет мнение своего коллеги по поводу европейского скептицизма именно в деле Скрипалей.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на призывы Ханта, доказательства причастности России к отравлению Скрипалей Лондон до сих пор не представил.