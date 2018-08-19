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Раскрыты подробности «конфуза» с портретом Путина
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СМИ раскрыли подробности инцидента с портретом Путина в капитолии штата Колорадо 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советницу законодателя-демократа американского штата Колорадо Кейти Марч подвергли дисциплинарному взысканию за то, что она помогла членам организации ProgressNow выставить портрет российского лидера Владимира Путина в здании заксобрания региона.
Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, на том месте, где был установлен портрет Путина, должно было находиться изображение президента США Дональда Трампа.
Также отмечается, что инициаторами произошедшего стали участники политической организации ProgressNow, которые, как уточняет AP, пытались пошутить над представителям Республиканской партии штата, а также привлечь внимание общественности к якобы связи американского лидера с Россией.
Законодатели не смогли собрать $10 тыс. на написание портрета Трампа.
Марч, как сообщается, провела членов ProgressNow через служебный вход.
В июле СМИ передавали, что неизвестный установил фотографию Путина вместо портрета Трампа в здании законодательного собрания штата Колорадо в США.
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Комментарии21  Ещё 4 источника 
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