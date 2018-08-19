Крупное государство пригрозило покинуть ООН

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Кандидат в президенты Бразилии пообещал в случае победы вывести страну из ООН 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Global Look Press/Brazil Look/Paulo Lopes
Кандидат на пост президента Бразилии от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару пообещал, что в случае своей победы на выборах инициирует выход крупнейшей южноамериканской страны из ООН. Соответствующее заявление он сделал в субботу на церемонии, проходившей в военной академии в штате Рио-де— Жанейро.
"Если я стану президентом, я выйду из ООН. Эта организация ни на что не годится", — цитирует Болсонару на своем сайте газета "Фолья ди Сан-Паулу". "Это место, где собираются коммунисты и люди, у которых нет никаких обязательств перед Южной Америкой", — добавил политик.
Бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов, Болсонару лидирует по популярности среди возможных претендентов на пост президента Бразилии при условии отсутствия в этом списке бывшего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отбывающего тюремный срок по делу о коррупции. По данным опроса, проведенного Бразильским институтом изучения общественного мнения и статистики (Ibope) в конце июня, 17% бразильцев готовы поддержать депутата в первом туре президентских выборов. На втором месте — лидер оппозиционной партии зеленых Rede Марина Силва, за которую намерены проголосовать 13% населения.
Между тем, если Лула да Силва все же будет зарегистрирован кандидатом вопреки обвинительному приговору и аресту, он окажется фаворитом избирательной гонки — бывшего главу государства по-прежнему готовы поддержать 33% бразильцев. Однако такой вариант развития событий считается маловероятным. При этом в пятницу Комитет ООН по правам человека вынес постановление, в котором призвал бразильское государство не препятствовать тому, чтобы Лула да Силва мог принимать участие в президентских выборах 2018 года до окончания рассмотрения всех апелляций по его делу. МИД южноамериканской страны заявил, что это решение носит рекомендательный характер.
Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября.
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Комментарии14  Ещё 4 источника 
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