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Бразилия может выйти из ООН
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Бразилия может выйти из ООН 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/Brazil Look/Paulo Lopes
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару обещает в случае своей победы вывести страну из ООН.
Представитель правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару сделал громкое заявление в субботу, 18 августа, на церемонии, проходившей в военной академии в штате Рио-де-Жанейро, сообщает газета «Фолья ди Сан-Паулу».
«Если я стану президентом, я выйду из ООН. Эта организация ни на что не годится. Это место, где собираются коммунисты и люди, у которых нет никаких обязательств перед Южной Америкой, — цитирует Болсонару издание.
Среди возможных претендентов на пост президента Бразилии бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов Болсонару лидирует в опросах общественного мнения. Помешать ему выиграть выборы может более популярный у избирателей бывший президент Луис Инасиу Лулы да Силва. Однако он в настоящее время отбывает тюремный срок по делу о коррупции.
В конце июня за Болсонару готовы были отдать голоса 17% бразильцев. Лидера оппозиционной партии зелёных Rede Марину Силву поддерживало 13% населения. Находящийся за решёткой Лула да Силва с 33% поддержки был фаворитом избирательной гонки. Вариант развития событий, при котором Лула да Силва всё же будет зарегистрирован кандидатом, считается маловероятным.
Выборы в Бразилии пройдут 7 октября.
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