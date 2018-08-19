Бразилия может выйти из ООН

Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару обещает в случае своей победы вывести страну из ООН

Представитель правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару сделал громкое заявление в субботу, 18 августа, на церемонии, проходившей в военной академии в штате Рио-де-Жанейро , сообщает газета «Фолья ди Сан-Паулу».

«Если я стану президентом, я выйду из ООН. Эта организация ни на что не годится. Это место, где собираются коммунисты и люди, у которых нет никаких обязательств перед Южной Америкой, — цитирует Болсонару издание.

Среди возможных претендентов на пост президента Бразилии бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов Болсонару лидирует в опросах общественного мнения. Помешать ему выиграть выборы может более популярный у избирателей бывший президент Луис Инасиу Лулы да Силва. Однако он в настоящее время отбывает тюремный срок по делу о коррупции.

В конце июня за Болсонару готовы были отдать голоса 17% бразильцев. Лидера оппозиционной партии зелёных Rede Марину Силву поддерживало 13% населения. Находящийся за решёткой Лула да Силва с 33% поддержки был фаворитом избирательной гонки. Вариант развития событий, при котором Лула да Силва всё же будет зарегистрирован кандидатом, считается маловероятным.

Выборы в Бразилии пройдут 7 октября.