Раскрыт секрет «НЛО» с вирусного видео

НЛО над Северной Каролиной с вирусного видео оказался дирижаблем

Необычный летающий объект с видео, собравшего более миллиона просмотров, оказался дирижаблем, сообщает Daily Mail.

Пользователи в Сети обменивались предположениями о том, что именно они видят в небе.

Некоторые уверяли, что это НЛО, другие считали, что в небе пролетал новый засекреченный самолет ВВС США . Реалисты предположили, что это не что иное, как дирижабль, используемый для рекламы и фотоснимков спортивных игр с высоты.

И вот недавно владельцы дирижаблей подтвердили последнее предположение: это был их аэростат, снимающий одну из гонок.

В Северной Каролине очень часто видят неопознанные летающие объекты, которые привлекают множество поклонников аномального туризма.