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Раскрыт секрет «НЛО» с вирусного видео
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НЛО над Северной Каролиной с вирусного видео оказался дирижаблем 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: © Jason Swing
Необычный летающий объект с видео, собравшего более миллиона просмотров, оказался дирижаблем, сообщает Daily Mail.
Пользователи в Сети обменивались предположениями о том, что именно они видят в небе.
Некоторые уверяли, что это НЛО, другие считали, что в небе пролетал новый засекреченный самолет ВВС США. Реалисты предположили, что это не что иное, как дирижабль, используемый для рекламы и фотоснимков спортивных игр с высоты.
И вот недавно владельцы дирижаблей подтвердили последнее предположение: это был их аэростат, снимающий одну из гонок.
В Северной Каролине очень часто видят неопознанные летающие объекты, которые привлекают множество поклонников аномального туризма.
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