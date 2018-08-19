В США задумались о смене тактики с Россией

Hill: США следует решать проблемы с Россией путём диалога, а не санкций

В настоящее время США «заменили дипломатию на санкции» в качестве основного средства ведения политики в отношении России , пишут в материале The Hill помощник госсекретаря США по вопросам Европы в администрации Рейгана Ричард Бёрт и помощник госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда в администрации Буша-старшего Лорн Крейнер. Однако вместо санкций для решения нынешних региональных и политических проблем необходим диалог и «энергичная работа дипломатов» Москвы и Вашиннгтона, так как в ближайшем будущем поведение Кремля вряд ли изменится, добавляют авторы.

Уже общим местом стала констатация того факта, что отношения США и России давно не были такими плохими, пишут в материале The Hill помощник госсекретаря США по вопросам Европы в администрации Рейгана Ричард Бёрт и помощник госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда в администрации Буша-старшего Лорн Крейнер. Сейчас отношения между обеими странами похожи на ситуацию 1960-х и 1980-х годов. Дипломаты в обеих странах изолированы, американские сенаторы, которые посещают Москву, подвергаются критике на родине, а встречи высокого уровня воспринимаются с «подозрительностью, граничащей с паранойей». Отношения настолько плохи, что введение санкций заменило в США дипломатию как основной инструмент их политики в отношении Москвы, отмечают авторы.

Уже почти десять лет с Россией не велись значимые переговоры о вооружениях. Сегодняшние региональные проблемы, такие как сирийский конфликт и Украина , представляют собой важные темы для переговоров и решений. А экономические проблемы в данный момент решаются только через санкции.

«К сожалению, права человека по-прежнему остаются важной проблемой в России, и вмешательство в выборы определённо должно быть включено в повестку дня», — пишут Бёрт и Крейнер.

Обсуждение ряда вопросов между лидерами обеих стран потребовало бы слаженности и энергичной работы дипломатов, а также «дисциплины и концентрации» в администрации Трампа. Однако, как заявили ряд аналитиков, после саммита в Хельсинки Белый дом кажется «непоследовательным» в отношении Москвы: «Трамп благожелательно относится к Путину, в то время как его кабинет осуждает Кремль». Американские сенаторы Шелби и Пол, посетившие Москву, взяли на себя инициативу по диалогу, потому что они не считают, что администрация ведёт его последовательно.

«Конгресс не организован и не подготовлен для разработки плодотворных отношений с Москвой. Это должно стать задачей адекватно подготовленной исполнительной власти», — подчёркивают авторы материала.

Некоторые американцы могут сказать, что диалог нельзя вести из-за «злой и коррумпированной природы путинского режима», и если его вести, что это лишь усилит легитимность Кремля. «Именно из-за природы путинского режима диалог необходим, чтобы не допустить просчёта. Такой диалог был успешно предпринят американскими президентами в отношении советских лидеров, которые открыто стремились подорвать западный мир», — утверждают Бёрт и Крейнер. Как можно было видеть на примере Украины и Сирии , Россия обладает мощным военным потенциалом и быстро развивает его. Кроме того, Россия — это «единственная страна в мире, благодаря своему ядерному потенциалу способная уничтожить США менее чем за час».