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Путина захотели видеть на еще одной свадьбе
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Путина захотели видеть и на свадьбе в Германии 

Рамблер 44 минуты назад
В городе Гранзе (федеральная земля Бранденбург) под Берлином, в окрестностях замка Мезеберг, где пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отмечают свадьбу. Молодожёны рассказали, что были бы рады видеть на своём торжестве Владимира Путина, сообщает Life.
Невеста поделилась, что хотела бы выпить водки с российским лидером.
>> Путин опоздал на свадьбу
Перед своим сегодняшним визитом в Германию российский президент побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его последнего визита в Вену. Российский лидер подарил невесте букет и станцевал с ней. Также Карин Кнайсль и её супруг станцевали с артистами Кубанского казачьего хора, которые выступили на торжестве.
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