Путина захотели видеть на еще одной свадьбе

В городе Гранзе (федеральная земля Бранденбург) под Берлином, в окрестностях замка Мезеберг, где пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отмечают свадьбу. Молодожёны рассказали, что были бы рады видеть на своём торжестве Владимира Путина, сообщает Life.
Невеста поделилась, что хотела бы выпить водки с российским лидером.
Перед своим сегодняшним визитом в Германию российский президент побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его последнего визита в Вену. Российский лидер подарил невесте букет и станцевал с ней. Также Карин Кнайсль и её супруг станцевали с артистами Кубанского казачьего хора, которые выступили на торжестве.