В ООН опровергли наличие «секретной директивы» по Сирии 

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не издавал секретной директивы, запрещающей ее структурам участвовать в восстановлении Сирии. Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о существовании такого указания.
"Не было никакой "секретной директивы", изданной политическим департаментом или другим отделом ООН", — сказал он. При этом Дюжаррик подтвердил, что "в ООН существуют внутренняя политика и нормы, сформированные в процессе консультаций и распространенные в системе организации, чтобы обеспечить поддержку и помощь тем в Сирии, кто в ней больше всего нуждается, с учетом принципов справедливости и недискриминации, на основе равноправного и непредвзятого подхода".