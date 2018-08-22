В ООН опровергли наличие «секретной директивы» по Сирии 

ТАСС: последние новости

В порту Херсон дважды пытались незаконно проникнуть на судно "Механик Погодин"

Bloomberg: присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения

Госдеп: саммит в Хельсинки не был глубоко содержательным