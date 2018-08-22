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В ООН опровергли наличие «секретной директивы» по Сирии
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В ООН опровергли наличие «секретной директивы» по Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не издавал секретной директивы, запрещающей ее структурам участвовать в восстановлении Сирии. Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о существовании такого указания.
"Не было никакой "секретной директивы", изданной политическим департаментом или другим отделом ООН", — сказал он. При этом Дюжаррик подтвердил, что "в ООН существуют внутренняя политика и нормы, сформированные в процессе консультаций и распространенные в системе организации, чтобы обеспечить поддержку и помощь тем в Сирии, кто в ней больше всего нуждается, с учетом принципов справедливости и недискриминации, на основе равноправного и непредвзятого подхода".
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