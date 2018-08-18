Путин опоздал на свадьбу в Австрии

СМИ: свадьбу главы МИД Австрии отложили из-за Путина

По имеющимся данным, церемония бракосочетания должна была начаться в 14.00 по местному времени (15.00 мск), однако из-за опоздания президента России ее пришлось отложить. Отмечается, что для президентского кортежа даже перекрыли шоссе, чтобы Путин смог прибыть на торжество максимально быстро.

Как стало известно, российский лидер опоздал на свадьбу на десять минут. По прибытии он подарил Кнайсль букет цветов. Вместе с российским президентом на церемонию приехал и Кубанский казачий хор.

Ранее стала известна стоимость поездки кубанских казаков с Путиным на свадьбу в Австрию.