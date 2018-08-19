Турция готова к строительству «Канала Стамбул»

Эрдоган заявил о готовности Турции приступить к строительству «Канала Стамбул»

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности страны приступить к масштабному проекту по строительству "Канала-Стамбул", призванного стать альтернативой перегруженному проливу Босфор. Об этом турецкий президент рассказал в субботу на шестом всеобщем съезде турецкой Партии справедливости и развития Анкаре "Протяженность новой водной артерии составит 43 км. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", — цитирует его слова агентство Anadolu.

Проект строительства нового канала в 100 км к западу от Стамбула был впервые анонсирован Эрдоганом перед выборами в 2011 году. Предполагается, что водный путь сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тыс. т. На сегодняшний день через пролив Босфор проходит 53 тыс. судов в год. Также предполагается, что отсутствие шлюзов и крутых поворотов позволит ускорить транзит судов.

"Канал Стамбул" считается одним из наиболее амбициозных и масштабных инфраструктурных проектов Турции. Согласно проекту, опубликованному в декабре прошлого года, Стамбул окажется поделен на три связанных только мостами крупных региона: азиатский и два европейских. Центральная часть, в котором находятся исторический район Султанахмет и деловые кварталы, станет по сути островом. На севере и на юге новой транспортной артерии будут построены порты класса "люкс" для яхт, которые будут приносить прибыль.

Завершение строительства планируется к 2023 году.