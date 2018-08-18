КНДР призвала Трампа к решительным действиям 

В КНДР президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео попросили действовать решительно и игнорировать своих противников. Это поможет двум странам выйти из «тупика».
В материале официальной газеты правящей Трудовой партии Кореи «Нодон Синмун» отмечается, что отношения КНДР и США не должна портить политическая борьба американских властей.
В Северной Кореи считают, что Трампу удалось сделать то, на что ранее не был способен ни один президент — организовать «фантастическую встречу КНДР и США».
«Потому что он действовал согласно своей воле и решимости, не колебался и не слушался беспрекословно своих помощников», — подчеркнули в издании.
Там отметили, что Помпео также должен придерживаться своего мнения и «решительно отметать глупые, негативные утверждения оппонентов».
Авторы материала заявили, что противники Трампа пытаются манипулировать общественным мнением, утверждая, что КНДР тайно строит ядерные объекты.
Ранее News.ru писал, что глава КНДР Ким Чен Ын назвал санкции против Пхеньяна «разбойническими», пообещав, что народ его страны останется сплочённым в борьбе против враждебных сил.