КНДР призвала Трампа к решительным действиям

КНДР президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео попросили действовать решительно и игнорировать своих противников. Это поможет двум странам выйти из «тупика».

В материале официальной газеты правящей Трудовой партии Кореи «Нодон Синмун» отмечается, что отношения КНДР и США не должна портить политическая борьба американских властей.

В Северной Кореи считают, что Трампу удалось сделать то, на что ранее не был способен ни один президент — организовать «фантастическую встречу КНДР и США».

«Потому что он действовал согласно своей воле и решимости, не колебался и не слушался беспрекословно своих помощников», — подчеркнули в издании.

Там отметили, что Помпео также должен придерживаться своего мнения и «решительно отметать глупые, негативные утверждения оппонентов».

Авторы материала заявили, что противники Трампа пытаются манипулировать общественным мнением, утверждая, что КНДР тайно строит ядерные объекты.