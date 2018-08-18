«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»

На Украине обвинили американские СМИ в лоббировании интересов России

На Украине заявили, что обвинение Киева в предательстве США из-за поставок авиационных двигателей Китаю является лоббированием интересов российских производителей. В России указали Украине на заезженность темы «вмешательства Москвы » во что бы то ни было — как универсального оправдания промахов киевских властей.

Украинское предприятие «Мотор Сич» , занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей, заявило о вмешательстве России в ситуацию с обвинением Киева в предательстве со стороны американских СМИ и политологов из-за поставки Китаю двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10.

«Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей. Подобные методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции. Предприятие лишилось традиционного рынка сбыта в России из-за событий 2014 года», — приводит ФАН сообщение украинской компании.

По мнению «Мотор Сич», если компания разорвет контракт на поставки двигателей АИ-222 в Китай, Пекин начнет закупать моторы в России. Отказ от китайского рынка не повлияет на боеспособность военно-воздушных сил КНР, но приведет к увольнению специалистов в «Мотор Сич» и ухудшению ситуации в авиационной отрасли Украины.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал на заезженность темы «вмешательства Москвы» во что бы то ни было, передает RT.

«В данной ситуации Россия служит универсальным оправданием. Всегда и во всем ее можно обвинить. Рушится экономика — виновата Россия. Американцы не разрешают продавать двигатели в Китай, хотя это не запрещено никакими международными организациями и никакими санкциями — в этом тоже виновата Россия», — пояснил Безпалько.

Он также предположил, что первопричиной появления подобного рода материала в американской прессе является торговая война, которую США ведут с рядом других государств, включая КНР.

По словам специалиста, в связи с этим «американцы и вспомнили, что Украина продает авиадвигатели в Китай». Аналитик добавил, что если Вашингтон на самом деле захочет запретить украинской стороне торговать с китайцами, то Киев не сможет отказать.

«У украинской элиты нет выбора. Они вынуждены подчиняться американской ввиду того, что сама по себе страна находится под внешним управлением с 2014 года.

Украина зависит от заимствований у Международного валютного фонда. Главный бенефициар МВФ — это США. Китай, насколько я помню, не заимствует больших сумм ежегодно Украине. Особенно для поддержания ее экономики», — резюмировал Безпалько.

Дискурс касается публикации The Washington Times , в которой указано, что «Мотор Сич» в 2016 году заключила с КНР контракт, согласно которому Украина поставит китайским партнерам 250 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10 на сумму $380 млн Отмечается, что в 2016 году Украина уже отправила в Китай 20 таких двигателей — на оборудованных ими самолетах китайцы намерены учить своих летчиков садиться на авианосцы.

Уильям Триплетт, бывший советник комитета сената США по международным отношениям, заявил, что украинские поставки помогают Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. По его словам, украинцы «берут деньги налогоплательщиков США, но при этом наносят удар в спину американскому флоту».

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер также подчеркнул, что Вашингтону следует надавить на Киев, чтобы поставки украинских реактивных двигателей в Китай прекратились.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко признал, что такие поставки имеют место быть, но сказал, что они проводятся в рамках закона, передает НСН.

«Это очень старая сделка по поводу модернизации военной техники Китая.

Здесь нет ничего сенсационного или необычного. Просто сейчас про это решили поговорить. Я бы не сказал, что там существенный вклад Украины в вооружение Китая. Да, поставляют, но в малых числах. Так что здесь скучная довольная новость, но имеет место быть», — пояснил специалист.

Ровно год назад издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщалось, что Пхеньян добился прорыва в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет благодаря мощным ракетным двигателям, приобретенным, вероятно, у украинского предприятия «Южмаш»

В статье NYT ссылался на доклад экспертов Международного института стратегических исследований IISS и засекреченные оценки американских спецслужб.

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США «очень серьезно» относятся к сообщениям СМИ о поставке Украиной ракетных двигателей в КНДР . Об этом глава пресс-службы Госдепартамента рассказала на брифинге.

«Разумеется, мы знаем об этом сообщении. Это вопрос, который мы воспринимаем очень серьезно, если такой случай был», — сказала Науэрт.

Бывшая председатель правительства Украины Юлия Тимошенко прокомментировала материал NYT в фейсбуке. В частности, лидер украинской партии «Батькивщина» высказала предположение о возможной причастности украинской авиакосмической отрасли к ракетным технологиям КНДР.

Она также написала, что если эта информация подтвердится, то «Украина может попасть под санкции, а значит, остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира».

В сентябре прошлого года Министерство финансов США опубликовало список очередных физических и юридических лиц, попавших под американские санкции, среди них были две украинские авиакомпании — Dart Airlines и Khors Air.

Обе компании зарегистрированы в Киеве. Этим компаниям запретили ведение любой деятельности на территории США, кроме того, все их счета в американских финансовых учреждениях были заморожены.