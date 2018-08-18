Третья попытка: «Механик Погодин» отбился от инспекции

Экипаж «Механика Погодина» пресек третью попытку проникновения на судно

Экипаж российского танкера «Механик Погодин», задержанного украинскими силовиками в порту Херсона , пресек очередную попытку проникновения на борт сотрудников госорганов Украины . За семь дней незаконного задержания в порту Херсон украинцами так и не был предъявлен перечень претензий ни к судну, ни к судовладельцу. Представитель Генконсульства РФ на Украине, посетивший судно, пообещал разобраться в ситуации и оказать необходимую поддержку.

Экипаж российского нефтеналивного танкера «Механик Погодин», задержанного семь дней назад украинскими силовиками в порту Херсона, пресек третью попытку проникновения на борт сотрудников госорганов Украины.

«В пятницу 17 августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна», якобы поступившей от одного из членов экипажа. В связи с отсутствием правовых оснований экипаж судна не пропустил инспекцию на танкер», — говорится в сообщении судовладельца — компании «В. Ф. Танкер».

Также там отметили, что за семь дней незаконного задержания в порту Херсон украинцами так и не был предъявлен перечень претензий ни к судну, ни к судовладельцу.

«За последние два дня это уже третья попытка лиц с неподтвержденными полномочиями проникнуть на судно. Что доказывает: опасения команды о возможных провокациях и силовом захвате судна в отсутствие законных оснований для удержания танкера — небеспочвенны», — указали в российской компании.

Ранее капитан теплохода представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем.

В документах указывается, что в июле нынешнего года судно успешно прошло проверку на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный.

Двумя днями ранее 16 августа группа лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности Украины и пограничной службы, попыталась проникнуть на судно с намерением провести проверку, не объяснив ее цели.

«Следом попытку пройти на судно предприняла группа из 11 «экологов», в связи с якобы поступившим на «горячую» линию анонимным звонком. Обе группы не предъявили документы, подтверждающие полномочия для проверки судна, и во избежание провокаций на танкер допущены не были», — указало руководство «В. Ф. Танкер».

Известно также, что капитаном танкера в адрес портовых властей, пограничной и таможенной службы был подан морской протест в связи с незаконным удержанием судна у причала нефтеналивного терминала.

При этом судно полностью готово к отплытию и в субботу 17 августа третий раз подало заявку на отход, обозначив время отхода 21.00. Ответа со стороны портовых властей не последовало.

Ранее представитель Генерального консульства РФ на Украине, посетивший судно, пообещал разобраться в ситуации и оказать необходимую поддержку в соответствии со своими полномочиями.

«Механик Погодин» был задержан в пятницу 10 августа береговыми властями Украины при выполнении перевозки по заказу канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc.

«Они уже осуществляли проверку экипажа и судна, никаких замечаний не нашли, но проверят снова и что-то выявят. В той Украине, которая есть сегодня, весьма сложно [предотвратить захват], с учетом того, что судно находится на территории Украины. Конечно же, мы будем делать все для освобождения этого судна дипломатическими путями», — сказал сенатор.

«От руководства Украины можно ждать любых провокаций. Вся ситуация с «Механиком Погодиным» выглядит как провокация по некоторым моментам.

Они получили предварительное разрешение на вхождение в порт. Предприятие, на которое они работали, было включено в санкционные списки где-то в конце июля. Я предполагаю, что разрешение им выдали до включения в санкционные списки», — сказал парламентарий.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов объяснил задержание в первую очередь политическими причинами, передает ФАН.