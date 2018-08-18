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Китай готов продолжать сотрудничество с Ираном
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Китай готов продолжать сотрудничество с Ираном 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Greg Baker
Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом заявил, что Пекин выступает против применения односторонних санкций в международных отношениях и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.
"Китайская сторона придает важное значение китайско-иранским отношениям, готова в соответствии с развитием ситуации продолжать развивать китайско-иранское взаимовыгодное сотрудничество", — заявил Ван И.
Китайский министр добавил, что совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме — итог многосторонних усилий, который соответствует интересам международного сообщества.
"Мы уже публично заявляли, что выступаем против применения односторонних санкций и ошибочного метода "длинной руки" в международных отношениях", — сказал глава внешнеполитического ведомства КНР.
В свою очередь Зариф заявил, что иранская сторона высоко ценит конструктивную роль Китая в защите соглашения по ядерной программе, а также выразил готовность усилить координацию со всеми сторонами для урегулирования ситуации вокруг сделки.
Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД.
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