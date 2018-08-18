Китай готов продолжать сотрудничество с Ираном

Ирана Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Джавадом Зарифом заявил, что Пекин выступает против применения односторонних санкций в международных отношениях и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

"Китайская сторона придает важное значение китайско-иранским отношениям, готова в соответствии с развитием ситуации продолжать развивать китайско-иранское взаимовыгодное сотрудничество", — заявил Ван И.

Китайский министр добавил, что совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме — итог многосторонних усилий, который соответствует интересам международного сообщества.

"Мы уже публично заявляли, что выступаем против применения односторонних санкций и ошибочного метода "длинной руки" в международных отношениях", — сказал глава внешнеполитического ведомства КНР.

В свою очередь Зариф заявил, что иранская сторона высоко ценит конструктивную роль Китая в защите соглашения по ядерной программе, а также выразил готовность усилить координацию со всеми сторонами для урегулирования ситуации вокруг сделки.