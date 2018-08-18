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Меркель поздравила Имрана Хана с избранием
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Меркель поздравила Имрана Хана с избранием на пост премьер-министра Пакистана 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила главу партии «Движение за справедливость» Имрана Хана с избранием на пост премьер-министра Пакистана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии.
«Наши страны связывают дружеские отношения, которые мы вместе в ближайшие годы должны расширить и углубить», — отмечается в телеграмме.
Как сообщается, Меркель также выразила надежду на то, что Хан внесёт вклад в стабилизацию обстановки в регионе.
Ранее сообщалось, что Имран Хан 18 августа принёс присягу в качестве 22-го премьер-министра страны.
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