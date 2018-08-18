Меркель поздравила Имрана Хана с избранием

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила главу партии «Движение за справедливость» Имрана Хана с избранием на пост премьер-министра Пакистана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии.
«Наши страны связывают дружеские отношения, которые мы вместе в ближайшие годы должны расширить и углубить», — отмечается в телеграмме.
Как сообщается, Меркель также выразила надежду на то, что Хан внесёт вклад в стабилизацию обстановки в регионе.
Ранее сообщалось, что Имран Хан 18 августа принёс присягу в качестве 22-го премьер-министра страны.