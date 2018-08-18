В ФРГ отметили важность партнерства с РФ 

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила, что Россия является важным партнером для диалога между ФРГ и Европой, в частности, в торговых отношениях. Налес отметила особенную важность сотрудничества с Москвой в обеспечении правил ВТО.
«Мы нуждаемся в усилении ВТО — именно потому, что Трамп наложил санкции на половину мира», — отметила глава СДПГ.
Налес уточнила, что необходимо добиться большей правовой определенности в торговых отношениях, в чем Россия является важным партнером.
По данным РИА Новости, Налес выразила надежду на достижение договоренностей об укреплении обеспечения правил ВТО на встрече госпожи Меркель и Путина.