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В ФРГ отметили важность партнерства с РФ
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В ФРГ отметили важность партнерства с РФ 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/imago stock&people/Reiner Zensen
Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила, что Россия является важным партнером для диалога между ФРГ и Европой, в частности, в торговых отношениях. Налес отметила особенную важность сотрудничества с Москвой в обеспечении правил ВТО.
«Мы нуждаемся в усилении ВТО — именно потому, что Трамп наложил санкции на половину мира», — отметила глава СДПГ.
Налес уточнила, что необходимо добиться большей правовой определенности в торговых отношениях, в чем Россия является важным партнером.
По данным РИА Новости, Налес выразила надежду на достижение договоренностей об укреплении обеспечения правил ВТО на встрече госпожи Меркель и Путина.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турция ведет себя «не по-дружески» удерживая американского пастора Эндрю Барнсона.
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