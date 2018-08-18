В ФРГ отметили важность партнерства с РФ

«Мы нуждаемся в усилении ВТО — именно потому, что Трамп наложил санкции на половину мира», — отметила глава СДПГ.

Налес уточнила, что необходимо добиться большей правовой определенности в торговых отношениях, в чем Россия является важным партнером.

По данным РИА Новости, Налес выразила надежду на достижение договоренностей об укреплении обеспечения правил ВТО на встрече госпожи Меркель и Путина.