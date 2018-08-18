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Россия зафиксировала 27 нарушений в Сирии
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Россия за сутки зафиксировала 27 нарушений режима перемирия в Сирии 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: AFP 2018 / Mohamad Abazeed
Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 13, Алеппо — 13, Идлиб — один. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Алеппо — один, Хама — один", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводил. Медицинскую помощь получили 8 человек.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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