В поддержку Бутиной создали фонд

В поддержку арестованной в США россиянки Бутиной создали фонд

Фонд для сбора средств в поддержку арестованной в США россиянки Марии Бутиной был создан в сети.

На сайте фонда приводятся сведения из биографии Бутиной, опубликованы ее фотографии. Также каждый посетитель сайта может сделать пожертвование.

Организаторы фонда в обращении отмечают, что пожертвования помогут Марии и ее адвокатам представить наилучшую возможную защиту в суде.