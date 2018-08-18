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В поддержку Бутиной создали фонд
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В поддержку арестованной в США россиянки Бутиной создали фонд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
Фонд для сбора средств в поддержку арестованной в США россиянки Марии Бутиной был создан в сети.
На сайте фонда приводятся сведения из биографии Бутиной, опубликованы ее фотографии. Также каждый посетитель сайта может сделать пожертвование.
Организаторы фонда в обращении отмечают, что пожертвования помогут Марии и ее адвокатам представить наилучшую возможную защиту в суде.
Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.
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