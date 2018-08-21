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Экс-премьер Словакии был готов стрелять в советских солдат
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Экс-премьер Словакии был готов стрелять в советских солдат в 1968 году 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Бывший премьер Словакии Ян Чарногурский заявил РИА Новости, что в случае приказа президента страны Людвика Свободы он был готов стрелять в советских военных в августе 1968 года, но сопротивление Чехословакии было обречено.
В памятный день 21 августа 1968 года, когда СССР и еще четыре страны соцлагеря ввели свои войска в Чехословакию, Чарногурский, в то время — студент юрфака Карлова университета, находился на военных сборах на западе страны. В 2 часа ночи военный городок был поднят на ноги сообщением о вводе чужих войск. Утром городок был окружен советскими танками, над головами летал вертолет, вспоминает Чарногурский.
"Если бы президентом страны, который, согласно конституции, является и верховным главнокомандующим вооруженными силами, Людвиком Свободой был отдан приказ армии об оказании сопротивления — то да, я готов был бы стрелять в советских солдат. Ментально я был к этому готов. И не я один был так настроен", — сказал Чарногурский.
В целом, по мнению политика, чехословацкая армия к сопротивлению не была готова.
"С военной точки зрения это было бесполезно. Практически вся территория страны уже в первые часы была взята под контроль вошедшими войсками. К тому же в истории чехов и словаков нет традиции вести безнадежную борьбу", — заметил в прошлом один из лидеров диссидентского движения.
Согласно совместному решению руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии 21 августа 1968 года войска этих стран были введены на территорию Чехословакии с целью прекращения проходивших здесь политических и общественных реформ, получивших название "Пражская весна". Наиболее крупный контингент войск выделил для этой цели СССР: в группировку входило до 500 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч танков.
По последним данным чешских и словацких историков, в ходе сопровождавших ввод войск событий до конца 1968 года погибли 137 мирных граждан Чехословакии. По подсчетам российской стороны, потери советских войск в течение первого месяца после ввода в республику составили 12 человек.
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