Кит перевернул рыбацкую лодку

Рыбацкая лодка перевернулась у берегов американского штата Нью-Джерси после того, как под ней всплыл кит. Об этом сообщает Associated Press.

Два рыболова удили рыбу с лодки в полутора километрах от населенного пункта Дил. «И вдруг явился пред ними зверь великий!» — описывает инцидент Facebook-аккаунт полиции Нью-Джерси. В результате лодка опрокинулась, и оба человека оказались в воде. Никто из них не пострадал.