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Кит перевернул рыбацкую лодку
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Кит перевернул рыбацкую лодку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Gary Szabo / YouTube
Рыбацкая лодка перевернулась у берегов американского штата Нью-Джерси после того, как под ней всплыл кит. Об этом сообщает Associated Press.
Два рыболова удили рыбу с лодки в полутора километрах от населенного пункта Дил. «И вдруг явился пред ними зверь великий!» — описывает инцидент Facebook-аккаунт полиции Нью-Джерси. В результате лодка опрокинулась, и оба человека оказались в воде. Никто из них не пострадал.
В 2017 году сообщалось, что трех жителей Великобритании спасли с тонущей яхты, которая столкнулась с китом. Моряки не пострадали, но корабль получил повреждения.
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