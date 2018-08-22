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Саудовская Аравия: хадж завершился
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Саудовская Аравия: хадж завершился 

Вести.Ru
Фото: www.vesti.ru
В Мекке и Медине без серьезных инцидентов завершился сезон хаджа к святым местам ислама. Все нормы безопасности были соблюдены, об этом сообщил на пресс-конференции в долине Мина официальный представитель МВД Саудовской Аравии.
Чтобы обеспечить спокойное и безопасное паломничество, по его словам, потребовалось привлечь не только силы МВД, но и службы гражданской обороны и силовые структуры. Было зафиксировано порядка 10 тысяч случаев обращения за медицинской помощью из-за тепловых ударов и переутомлений и, благодаря внедренной системе авиаэвакуации, пострадавшим в наиболее тяжелом состоянии быстро была оказана медицинская помощь.
По официальным данным Королевства, в этом году хадж в Саудовскую Аравию совершили более двух миллионов верующих. 90% прибыли из других стран, сообщает телеканал "Россия 24".
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