Саудовская Аравия: хадж завершился

Саудовской Аравии. Мекке и Медине без серьезных инцидентов завершился сезон хаджа к святым местам ислама. Все нормы безопасности были соблюдены, об этом сообщил на пресс-конференции в долине Мина официальный представитель МВД

Чтобы обеспечить спокойное и безопасное паломничество, по его словам, потребовалось привлечь не только силы МВД, но и службы гражданской обороны и силовые структуры. Было зафиксировано порядка 10 тысяч случаев обращения за медицинской помощью из-за тепловых ударов и переутомлений и, благодаря внедренной системе авиаэвакуации, пострадавшим в наиболее тяжелом состоянии быстро была оказана медицинская помощь.

По официальным данным Королевства, в этом году хадж в Саудовскую Аравию совершили более двух миллионов верующих. 90% прибыли из других стран, сообщает телеканал "Россия 24".