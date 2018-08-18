Украинцам объяснили пользу отказа от горячей воды

Украинцам объяснили пользу отказа от горячего водоснабжения

Украина должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой, об этом, как сообщает издание "Обозреватель", заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

Чиновница, комментируя соответствующее заявление украинского вице-премьера Геннадия Зубко , отметила, что такую реформу надо было провести "еще 20 лет назад". По ее словам, в европейских городах отсутствует какая-либо система централизованной подачи горячей воды, вместо нее существует "система зонирования". "Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили", — сказала она.

Отвечая на вопрос о возможных рисках при проведении подобной реформы, чиновница заметила, что такие "гениальные" идеи могут пострадать лишь из-за их непрофессионального "народного" исполнения.

С 10 июня на Украине вступила в силу новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах", вследствие чего прогнозируется очередной рост тарифов на коммунальные услуги. Согласно новому положению, возвращается пеня за просрочку платежей, вводится абонентская плата за холодную и горячую воду, значительно расширяются полномочия поставщиков услуг.

По оценкам экспертов, нововведения приведут к росту тарифов на услуги ЖКХ на 20-30%. За последние годы стоимость коммунальных услуг на Украине уже выросла в три раза, что больно ударило по кошельку украинцев, вынужденных тратить до половины своих доходов на оплату соответствующих счетов.