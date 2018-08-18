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Украинцам объяснили пользу отказа от горячей воды
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Украинцам объяснили пользу отказа от горячего водоснабжения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Украина должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой, об этом, как сообщает издание "Обозреватель", заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.
Чиновница, комментируя соответствующее заявление украинского вице-премьера Геннадия Зубко, отметила, что такую реформу надо было провести "еще 20 лет назад". По ее словам, в европейских городах отсутствует какая-либо система централизованной подачи горячей воды, вместо нее существует "система зонирования". "Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили", — сказала она.
Отвечая на вопрос о возможных рисках при проведении подобной реформы, чиновница заметила, что такие "гениальные" идеи могут пострадать лишь из-за их непрофессионального "народного" исполнения.
С 10 июня на Украине вступила в силу новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах", вследствие чего прогнозируется очередной рост тарифов на коммунальные услуги. Согласно новому положению, возвращается пеня за просрочку платежей, вводится абонентская плата за холодную и горячую воду, значительно расширяются полномочия поставщиков услуг.
По оценкам экспертов, нововведения приведут к росту тарифов на услуги ЖКХ на 20-30%. За последние годы стоимость коммунальных услуг на Украине уже выросла в три раза, что больно ударило по кошельку украинцев, вынужденных тратить до половины своих доходов на оплату соответствующих счетов.
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