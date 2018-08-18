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Под Дамаском запустили более 80% пищевых предприятий
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Под Дамаском запустили более 80% пищевых предприятий, остановивших работу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: SANA
Более 80% сирийских предприятий пищевой промышленности в пригороде Дамаска из числа остановленных из-за войны в стране возобновили свою работу после освобождения этих территорий от террористов, сообщил журналистам представитель администрации провинции Дамаск Талал аль-Каляжи.
"За время войны пищевая промышленность в провинции Дамаск пришла в упадок, 60% заводов были остановлены или даже полностью разрушены. Сейчас наши предприятия переживают второе рождение — 80% от числа остановленных ранее вновь запущены", — сказал аль-Каляжи.
Он отметил, что восстановить производства удалось благодаря освобождению территорий от террористов, однако, по его словам, дело продвигалось бы быстрее, если бы Запад отменил санкции в отношении Сирии. "Определенные сложности у нас возникают из-за западных санкций — нет возможности ремонтировать оборудование, когда-то приобретенное за рубежом. В то же время мы постепенно отказались от закупок импортных продуктов", — отметил аль-Каляжи.
Представитель администрации также рассказал, что благодаря замене импортных ингредиентов на отечественные, подавляющее большинство продуктов питания, которые лежат на полках магазинов столицы и пригородов, теперь маркированы знаком "Сделано в Сирии".
Переезд к столице
Однако некоторые производства не просто восстановили свою работу в пригородах Дамаска, а буквально обрели новую жизнь — например, завод по обжарке и помолу кофе переехал сюда из провинции Дераа.
"У нас был завод в районе Дераа, начал работать в 2000 году. Но когда туда пришли террористы, завод они захватили сразу же. И четыре года назад нам пришлось начинать все сначала здесь (в провинции Дамаск — ред.)", — вспоминает инженер завода Милад Адро.
Адро добавил, что производство не планирует возвращаться назад. "Мы здесь останемся, не думаю, что там (в Дераа — ред.) что-то можно восстановить и начать работать снова", — сказал инженер.
Каждый день, по его словам, завод выпускает 4 тонны кофе. И на этом, как считает Адро, завод не остановится — планы по расширению производства кофе у руководства предприятия также существуют.
Бои в пригородах Дамаска продолжались в течение шести лет — с 2012 года. Окончательно освободить от террористов провинцию Дамаск войскам сирийской армии при поддержке ВКС России удалось в мае 2018 года. В настоящее время в пригородах Дамаска восстанавливают разрушенные войной дома и инфраструктуру, которая необходима для работы предприятий.
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