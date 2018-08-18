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На Украине ответили на громкие обвинения США
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На Украине ответили на обвинения США в предательстве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Марина Лысцева
Украинская компания "Мотор Сич" прокомментировала претензии американских газеты The Washington Times из-за поставок авиадвигателей в Китай, усмотрев в публикации "российский след".
"Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей… Такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции", — говорится в заявлении "Мотор Сич", которое приводит сайт 061.ua.
В компании напомнили, что после событий 2014 год "Мотор Сич" лишилась традиционного рынка сбыта в России, и отметили, что в случае разрыва контракта с Китаем на поставки двигателей АИ-222 Пекин будет закупать аналогичные моторы в России.
В заявлении также говорится, что отказ от рынка сбыта в КНР не повлияет на боеспособность китайских ВВС, но приведет к ухудшению ситуации в украинской авиаотрасли и увольнению специалистов с "Мотор Сич".
Ранее американская газета The Washington Times опубликовала материал, в котором говорится о продаже украинских двигателей для боевых самолетов в Китай.
Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эту информацию, заявил в интервью изданию, что "украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морским силам США".
Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер, в свою очередь, призвал США надавить на Украину, чтобы остановить поставку двигателей.
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