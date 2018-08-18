Ещё
Экипаж судна из РФ в третий раз отбился от СБУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипаж «Механика Погодина» в третий раз не пустил СБУ на судно 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Руководство компании ООО «В. Ф. Танкер», владеющей танкером «Механик Погодин», сообщило, что украинская инспекция в третий раз попыталась незаконно проникнуть на борт судна.
За последние два дня люди с неподтвержденными полномочиями постоянно «атакуют» судно. Когда экипаж требует показать необходимые документы, так называемая комиссия отказывается подтвердить свои полномочия.
«17 августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна», якобы поступившей от одного из членов экипажа. В связи с отсутствием правовых оснований экипаж судна не пропустил инспекцию на танкер», — сказано в сообщении компании.
Ранее назначенный Киевом постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что СБУ собирается арестовать «Механика Погодина», зашедшего в Херсон. Тогда чиновник уточнил, что никакого решения суда пока нет.
360tv.ru: последние новости
Киев запретил использование российских лекарств Экипаж «Механика Погодина» заявил о попытках СБУ захватить танкер Военный эксперт прокомментировал недовольство США из‐за соглашения Украины с Китаем
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадьба с Путиным грозит увольнениями западных чиновников179
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой93
Обнаружены признаки существования иной Вселенной164
Десантный корабль США вошел в Черное море61
«Я больше не мог держать это в секрете»3
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение