Экипаж судна из РФ в третий раз отбился от СБУ

Руководство компании ООО «В. Ф. Танкер», владеющей танкером «Механик Погодин», сообщило, что украинская инспекция в третий раз попыталась незаконно проникнуть на борт судна.
За последние два дня люди с неподтвержденными полномочиями постоянно «атакуют» судно. Когда экипаж требует показать необходимые документы, так называемая комиссия отказывается подтвердить свои полномочия.
«17 августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна», якобы поступившей от одного из членов экипажа. В связи с отсутствием правовых оснований экипаж судна не пропустил инспекцию на танкер», — сказано в сообщении компании.
Ранее назначенный Киевом постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что СБУ собирается арестовать «Механика Погодина», зашедшего в Херсон. Тогда чиновник уточнил, что никакого решения суда пока нет.