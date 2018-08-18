Экипаж судна из РФ в третий раз отбился от СБУ

Экипаж «Механика Погодина» в третий раз не пустил СБУ на судно

Руководство компании ООО «В. Ф. Танкер», владеющей танкером «Механик Погодин», сообщило, что украинская инспекция в третий раз попыталась незаконно проникнуть на борт судна.

За последние два дня люди с неподтвержденными полномочиями постоянно «атакуют» судно. Когда экипаж требует показать необходимые документы, так называемая комиссия отказывается подтвердить свои полномочия.