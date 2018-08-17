Как могут измениться отношения Турции с Россией и ЕС на фоне давления Вашингтона

Вашингтон не собирается идти на сделку с Анкарой в вопросе освобождения американского пастора Эндрю Брансона . Об этом заявил президент США Дональд Трамп . Он также пообещал «снизить расходы на Турцию » и добавил, что Турция много лет «пользовалась» хорошими отношениями со своим главным партнёром по НАТО . Ранее Соединённые Штаты удвоили пошлины на турецкие сталь и алюминий. В ответ Анкара повысила тарифы на 22 вида американской продукции. На этом фоне турецкие власти объявили о стремлении к нормализации отношений с Евросоюзом и сделали ряд шагов в сторону сближения с Россией и другими партнёрами. Как новая американская политика может повлиять на стратегические планы Турецкой республики — в материале RT.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вопрос освобождения ранее арестованного в Турции по обвинению в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона не будет предметом торгов между Вашингтоном и Анкарой.

«Мы ничего не заплатим за освобождение невинного человека, но сократим расходы на Турцию!» — написал президент в Twitter.

Также он обвинил Анкару в том, что она долгое время «использовала» Америку в своих интересах.

«Турция много лет использует Соединённые Штаты. Сейчас в ней удерживают нашего замечательного христианского пастора, которого я должен попросить представлять нашу страну как заложника-патриота», — написал глава США в своем микроблоггинге.

Глава Минфина США Стивен Мнучин уже предупредил, что при отказе Анкары без каких-либо дополнительных условий освободить пастора Эндрю Брансона будет применен новый пакет антитурецких санкций.

Кроме того, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что в администрации американского президента считают ошибкой введение Анкарой пошлин на товары из США.

Ранее, реагируя на торговые санкции США, Турция повысила пошлины на 22 вида американской продукции. Были увеличены денежные сборы на ввозимые из Соединённых Штатов алкоголь, табак, изделия косметики, фрукты и рис. На продукцию американского автопрома Турция повысила тарифы на 120%. В пакете торгового бойкота оказалась и американская электроника. Суммарное повышение пошлинных тарифов составило $533 млн Как написал в своем Twitter турецкий вице-президент Фуат Октай, делается все это «в ответ на сознательные атаки администрации США на экономику».

До этого Трамп одобрил повышение тарифов на турецкую сталь на 50 процентов на алюминий и на 20 процентов. Вскоре после сообщений ою этих мерах национальная валюта Турции упала до исторического минимума.

В сторону ЕС

На фоне обострения отношений с США Анкара заявила о стремлении к нормализации отношений с Евросоюзом. Руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что страна продолжит переговорный процесс по поводу упрощения визового режима с ЕС.

«Наши отношения с ЕС начали нормализовываться на более здоровой основе. В предстоящие дни состоится встреча делегации МИД Турции с первым вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом. Мы намерены интенсифицировать контакты с ЕС по вопросу визовой либерализации», — приводит слова Чавушоглу Anadolu.

Между тем, считают эксперты, своими заявлениями о нормализации отношений с ЕС Турция во многом выдаёт желаемое за действительное. По мнению и.о директора Института наследия, политолога-тюрколога Евгения Бахревского, «несмотря на то, что Турция до сих является кандидатом на вступление в ЕС, очевидно, этого не будет».

«Этого не хочет Европа, да и Турция в последнее время стала заявлять, что, мол, «не очень нам оно и надо», — отметил специалист. — Падение интереса друг к другу фиксировалось последние несколько лет всё больше и больше. Под влиянием внешних факторов стали говорить: давайте подумаем, что мы всё-таки можем сделать».

Очередная попытка сблизиться с ЕС не случайно произошла в момент обострения американо-турецких отношений, уверен руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко

«Заметьте, что сделано это именно в момент, когда возникает напряжённость между Вашингтоном и Анкарой», — указал политолог-востоковед.

«Действительно ли будут улучшаться отношения между турками и европейцами — трудно далеко прогнозировать, — подчеркнул Малашенко. — Ведь они уже заходили в тупик, в том числе из-за миграции. Но то, что Эрдоган сделал такой шаг, и если европейцы воспримут это как реакцию на проблему с США, то это одно, а если же они почувствуют, что действительно настала пора урегулировать турецко-европейские вопросы, и это будет правильно понято, то отношения между ЕС и Турцией будут чувствительно улучшаться».

Давняя история

Напомним, соглашение об ассоциации с Европой Турция подписала еще в 1963 году, а в 1987 году эта страна подала заявку на членство в ЕС. Активная фаза переговоров о членстве в Евросоюзе стартовала лишь в 2005 году и многократно приостанавливались вследствие различных разногласий.

Ощутимо осложнились контакты между Анкарой и Брюсселем после попытки вооружённого переворота в Турции летом 2016 года. Тогда ЕС подверг критике реакцию турецких властей на события и массовые аресты в связи с этим. Как результат, подготовка к открытию новых глав переговорного досье о вступлении турецкого государства в ЕС была приостановлена. Весной текущего года Брюссель активизировал переговоры о членстве в обмен на согласие Турции содействовать сокращению притока мигрантов на евроконтинент.

В среду, 15 августа 2018 года, стамбульский суд выпустил из-под заключения руководителя турецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча, который был арестован летом 2017 года по подозрению в причастности к попытке госпереворота в 2016 году. Его освобождения как раз и добивался Евросоюз.

«Прекрасное взаимодействие»

«Как ещё идти Турции, как не таким путём, когда США обрушили турецкую лиру и всячески угрожают коллапсом их национальной экономики, — объяснил RT экс-замминистра иностранных дел РФ, бывший заместитель Генсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Они нормализуют отношения с КНР, с Россией, что вполне объяснимо и политически, и экономически. В экономическом плане деваться им некуда, поскольку с союзниками так не обращаются, как это сделали США. Где им еще искать финансово-экономических поддержек, как не в в ЕС, Китае или России».

По мнению замсекретаря Общественной Палаты РФ Сергея Орджоникидзе, в политике Турции нет ничего удивительного, поскольку американцы сами «наживают в массовом количестве врагов, объявляя санкции России, обрушивая турецкую лиру и вводя пошлины на товары из ЕС.

»Делается это всё, разумеется, чисто из прагматических соображений, чтобы США могли больше заработать, ослабить своего конкурента, чтобы он не поднялся», — заметил российский дипломат.

Как полагает директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков, на данном этапе происходит резкое ослабление не только турецкой валюты, но и экономики страны в целом. Именно поэтому, уверен эксперт, Турция просто вынуждена искать новых партнёров, с которыми она будет развивать отношения «для нормализации экономических процессов».

«Сейчас заметна попытка усилить взаимодействие с Катаром, идёт попытка улучшить отношения в сторону ещё большего укрепления экономического взаимодействия с Россией, — пояснил аналитик. — На фоне ухудшения контактов между Соединёнными Штатами и Европейским союзом Турция декларирует, что она открыта к проведению диалога со всеми странами, которые готовы к нему, в том числе, конечно же и с Европейским Союзом».

У России же с Турцией, считает Аватков, на данном этапе сложилось «прекрасное экономическое взаимодействие».