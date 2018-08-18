Война на откуп

Что может дать США передача армейских полномочий в Афганистане частным военным компаниям

В Совете национальной безопасности США обеспокоены, что президент Дональд Трамп рассматривает план операции в Афганистане , составленный основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом . Об этом со ссылкой на чиновников сообщает NBC . Принс предлагает вывести американские войска, а вместо них нанять 5,5 тысяч наёмников, которые бы обучали афганские вооружённые силы и патрулировали территорию страны. Опрошенные RT эксперты отмечают, что даже передав полномочия наёмникам, Соединённые Штаты не смогут переломить ситуацию в регионе, но рискуют подорвать доверие партнёров. Тем более, что репутация автора инициативы у себя на родине неоднозначна. Возглавляемая им ЧВК нередко оказывалась в центре скандалов. Так, в 2007 году её бойцы устроили перестрелку на улицах Багдада, в ходе которой погибли 17 мирных жителей.

Совет национальной безопасности США обеспокоен тем фактом, что президент Дональд Трамп всё больше разочаровывается в американской стратегии по Афганистану. Об этом сообщает канал NBC. По данным журналистов, президент заинтересован в плане, который предложил основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс.

Принс предложил 15 тысяч американских военнослужащих, расположенных в Афганистане, наёмными солдатами численностью около 5,5 тысяч. Кроме этого, согласно плану, потребуется размещение 90 боевых самолётов частных ВВС.

Предполагается, что наёмников наберут из бывших американских спецназовцев, которые будут выходить в патрули вместе с самими афганскими военнослужащими. Принс считает, что этот шаг позволит им успешнее делиться опытом и знаниями.

По мнению предпринимателя, реализация этих мер в год будет обходиться Соединённым Штатам в $10 млрд, тогда как сейчас на операцию в Афганистане тратится около $45 млрд

«Так же, как никто не критикует Илона Маска, потому что его SpaceX помогает снабжать американских астронавтов, никто не должен критиковать частную компанию — мою или чью-либо ещё — за то, что они помогают нам закончить эту уродливую войну», — писал он.

Предложения Принса на этом не заканчиваются. Для обеспечения контроля над страной он предлагает ввести в Афганистане «вице-королевскую» должность. По задумке такой человек будет руководить страной и подчиняться непосредственно Дональду Трампу.

Этот план в своё время был поддержан зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и занимавшим в то время пост главного стратега президента Стивеном Бэнноном . Однако большинство советников президента сочли этот план неудачным.

Основанная Принсом компания Blackwater, после 2009 года переименованная в Academi, получила наибольшее развитие во время войны в Ираке . Её деятельность сопровождалась чередой скандалов о применении насилия к мирному населению. Так, в сентябре 2007 года, наёмники компании устроили перестрелку на улицах Багдада, в ходе которых погибли 17 мирных жителей, ещё 18 получили ранения.

Принс последовательно поддерживает консервативную партию США и, в частности, Трампа. Он жертвовал деньги на его избирательную кампанию в 2016 году, а сейчас выступает против обвинений в «российском вмешательстве» в выборы. Кроме прочего, его сестра Бэтси ДэВос занимает пост министра образования США «Мы не побеждаем. Мы проигрываем»

Дональд Трамп пессимистично оценивает ход афганской военной кампании. Так, год назад на встрече со своими военными советниками о заявил о желании уволить командующего армией США в Афганистане Джона Николсона. Об этом сообщал NBC. По данным телеканала, Трамп заявил, что Соединённые Штаты проигрывают эту войну.

«Мы не побеждаем. Мы проигрываем», — сказал он.

Спустя несколько дней он сообщил о принятии новых решений по Афганистану после переговоров с генералами и представителями армии.

«Провёл очень важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими очень талантливыми генералами и военными лидерами. Приняли много решений, в том числе по Афганистану», — написал Трамп на своей странице в Twitter. Important day spent at Camp David with our very talented Generals and military leaders. Many decisions made, including on Afghanistan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 августа 2017 г.

После этого полномочия американских военных в Афганистане стали шире. Например, они получили возможность по своему усмотрению наносить удары «по террористам и криминальным сетям, которые сеют насилие и хаос». Более того, Дональд Трамп пообещал расширить контингент на несколько тысяч солдат и убедить страны НАТО пойти на такой же шаг В январе 2018 года Трамп заявил, что не видит возможностей для переговоров с «Талибаном» *, и отметил, что «США доведут до конца то, что другие сделать не смогли».

«Я не вижу, чтобы проводились какие-то переговоры. Не думаю, что мы готовы к переговорам в настоящее время. … Они убивают людей направо и налево — невинные люди гибнут на каждом шагу. Они бомбят семьи с детьми по всему Афганистану. Так что мы не хотим переговоров с «Талибаном», — сказал он в эфире CBS.

«Это не слишком эффективно»

Даже самые обученные наёмники не смогут переломить ситуацию в Афганистане, считает эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров.

«Они могут просто зачистить несколько уездов или провинцию. Сейчас Соединённые Штаты тоже действуют консультативно, у них есть авиационная поддержка. Они, как могут, пытаются наставлять афганские войска и помогают им воевать. Но это не слишком эффективно. Талибы не встречают особого квалифицированного противодействия», — сказал он.

Верхотуров считает, что у афганской армии плохая разведка, которую наёмники не смогут улучшить. А привлечение подрядчиков в таком сложном регионе несёт в себе множество рисков.

«В Совете национальной безопасности США выражают опасения потому, что у этого решения есть много политических моментов и рисков, которые сейчас трудно просчитать», — сказал эксперт.

Передача военных полномочий частной организации создаст в Афганистане армию, которая не будет представлять интересы США, и Вашингтон не будет нести ответственность за её действия. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер . В беседе с RT он отметил, что этот прецедент снизит доверие к Соединённым Штатам.

«Трамп думает, что это самый простой вариант поддержания статуса-кво в Афганистане. Такого рода предложения его интересуют, ему нравится коммерческий подход к политике и войне. Он хочет заменить американскую армию на людей, которые показали ему, как будут сохранять видимость порядка», — заключил Брутер.