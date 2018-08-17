У главы МИД Австрии обнаружились планы на Путина

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль на собственной свадьбе хочет провести деловую беседу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телерадиовещательная компания ORF.
«Кнайсль хочет провести рабочую беседу во время своей свадьбы», — сообщили источники ORF, передает РИА «Новости».
При этом тема беседы неизвестна.
По данным австрийских СМИ, приезд российского лидера организован как рабочий визит.
Свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пройдет 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstrasse на юге федеральной земли Штирия. Президент России Владимир Путин приедет на свадьбу по пути в Берлин, где он должен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. По данным СМИ, он подарит выступление казачьего ансамбля.