Иран об атомной сделке: в США есть болезнь — пристрастие к санкциям

Решение Тегерана заключить сделку по атому могло быть ошибочным, поскольку США отличаются болезненной зависимостью от введения санкций в отношении других государств. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана

Говоря о готовности властей Ирана пойти на договоренности с США относительно плана действий по атому, Мохаммад Зариф отметил, что первоначальное предположение Ирана о том, что американцы усвоили урок бесполезности санкций в отношении его страны, не сбылось и признал свою ошибку.

"Я полагаю, что в США есть болезнь — и это пристрастие к санкциям", — сказал министр. По его словам, сейчас и ранее (при Обаме) Штаты стремятся сохранить нынешние санкции, а не выполнить свои обязательства относительно тех санкций, которые они сняли.