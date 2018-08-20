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«В США есть болезнь — пристрастие к санкциям»
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Иран об атомной сделке: в США есть болезнь — пристрастие к санкциям 

Вести.Ru 1 час назад
Решение Тегерана заключить сделку по атому могло быть ошибочным, поскольку США отличаются болезненной зависимостью от введения санкций в отношении других государств. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана.
Говоря о готовности властей Ирана пойти на договоренности с США относительно плана действий по атому, Мохаммад Зариф отметил, что первоначальное предположение Ирана о том, что американцы усвоили урок бесполезности санкций в отношении его страны, не сбылось и признал свою ошибку.
"Я полагаю, что в США есть болезнь — и это пристрастие к санкциям", — сказал министр. По его словам, сейчас и ранее (при Обаме) Штаты стремятся сохранить нынешние санкции, а не выполнить свои обязательства относительно тех санкций, которые они сняли.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Остальные участники сделки — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — остались приверженными прежним договоренностям, сообщает ТАСС.
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