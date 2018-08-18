Попался «на удочку»: в Польше пограничники «выловили» прятавшегося под мостом украинца-нелегала

Украинец предпринял неудачную попытку переправить трех азиатов-нелегалов через границу в Польшу

Польские пограничники столкнулись с необычной ситуацией — они в буквальном смысле «выловили» из реки украинца, который собирался переправить через границу на трех нелегалов-азиатов.

Как сообщает об инциденте «Польское радио», украинец, сообразив о том, что его обнаружили, решил спрятаться от пограничников в реке.

«Украинские пограничники известили своих польских коллег, что границу пытались нелегально пересечь трое азиатов. Их задержали. Четвертый человек (предположительно, проводник группы) сбежал в сторону Польши», — цитирует сообщение «112 Украина».

При этом для поиска украинцы польским пограничникам пришлось даже организовать поисковую акцию с применением тепловизоров и вертолета.

В результате этого украинца удалось обнаружить — он прятался в реке под небольшим мостом. Выяснилось, что задержанным оказался 48-летний гражданин Украины, который ранее отбывал тюремный срок за очередные попытки нелегальной переправки людей через границу.