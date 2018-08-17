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Меркель рассказала о предстоящей встрече с Путиным
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Меркель высказалась о предстоящей встрече с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Встреча с президентом Владимиром Путиным будет носить рабочий характер, не надо ждать от нее особых результатов, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии переговоров с российским лидером.
Меркель заявила, что в Берлине хотят хороших отношений с Москвой. По ее словам, в этом контексте пройдет ее встреча с главой российского государства, передает РИА «Новости».
Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в пятницу Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы предстоящих переговоров с канцлером Германии, а также внутрироссийские вопросы. Представитель Кремля уточнил, что в контексте встречи с Меркель Совбез России обсуждал «сирийские дела и Украину».
В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, главы МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу и МВД Владимир Колокольцев, а также директор ФСБ Александр Бортников.
Ранее в пятницу польские СМИ написали, что встреча Меркель с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным — это дипломатическая измена, совершаемая Германией в отношении партнеров по Евросоюзу. Перед этим немецкое издание Deutsche Welle рассказало, чего стоит ждать от встречи лидеров России и Германии.
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