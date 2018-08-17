Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

ОБСЕ сообщила об обстреле своего патруля в Донбассе

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Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ из пяти человек на двух бронеавтомобилях подвергся обстрелу на северо-восточной окраине населённого пункта Гольмовский Как сообщается на сайте СММ ОБСЕ, 16 августа во время патрулирования линии соприкосновения трое членов патруля Миссии находились снаружи, а двое оставались в салонах автомобилей СММ. «В 9:14 трое членов патруля СММ, которые находились снаружи автомобилей, услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 500 м к северу, а затем еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах на юго-юго-восток, после чего прозвучали около 10 выстрелов из стрелкового оружия в 100-150 метров к северу и северо-запад. По оценке, в случае двух из этих 10 выстрелов пули пролетели над головами трех членов патруля Миссии, которые находились снаружи автомобилей», — говорится в сообщении. Отмечается, что члены патруля СММ немедленно сели в автомобили и покинули этот район и вернулись на патрульную базу в Горловке Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что организация зафиксировала в июле 15 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.