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Депутаты Рады устроили драку в прямом эфире
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Депутаты Верховной Рады устроили драку в прямом эфире 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Парламентарии Верховной Рады Украины от депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов и от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук устроили в четверг драку в эфире телеканала "Прямой". Об этом говорится на официальной странице канала в Facebook.
Спор возник после того, как Шахов заявил, что Мосийчук участвует в гей-парадах. В свою очередь, оппонент потребовал извинений от коллеги. После череды оскорблений, депутаты начали драться в студии телеканала.
По информации "Прямого", потасовка парламентариев продолжилась также в лифте.
Ранее в Киеве 17 июня прошел "Марш равенства", в котором приняли участие пять тысяч человек. Против выступили 150 жителей столицы. Между участниками марша и их оппонентами произошло столкновение, которое вызвало волнение в обществе.
В преддверии гей-парада в Европарламенте призвали Петра Порошенко, а также членов кабмина Украины и депутатов Верховной рады "встать в первых рядах" шествия.
Предложение усилить меры безопасности подписали 35 депутатов Европарламента. Кроме того, в письме говорилось, что власти Украины недостаточно активно отстаивают права сексуальных меньшинств.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, решил прокомментировать европейский призыв и заявил, что Порошенко с радужным флагом во главе строя — это то, что нужно видеть зрителю Старого Света.
В свою очередь, президент страны решил не участвовать в мероприятии.
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