Депутаты Рады устроили драку в прямом эфире

Депутаты Верховной Рады устроили драку в прямом эфире

Спор возник после того, как Шахов заявил, что Мосийчук участвует в гей-парадах. В свою очередь, оппонент потребовал извинений от коллеги. После череды оскорблений, депутаты начали драться в студии телеканала.

По информации "Прямого", потасовка парламентариев продолжилась также в лифте.

Ранее в Киеве 17 июня прошел "Марш равенства", в котором приняли участие пять тысяч человек. Против выступили 150 жителей столицы. Между участниками марша и их оппонентами произошло столкновение, которое вызвало волнение в обществе.

Предложение усилить меры безопасности подписали 35 депутатов Европарламента. Кроме того, в письме говорилось, что власти Украины недостаточно активно отстаивают права сексуальных меньшинств.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек , решил прокомментировать европейский призыв и заявил, что Порошенко с радужным флагом во главе строя — это то, что нужно видеть зрителю Старого Света.

В свою очередь, президент страны решил не участвовать в мероприятии.