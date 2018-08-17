Премьер Грузии подтвердил информацию о визите канцлера ФРГ в Тбилиси

"Официальный визит канцлера ФРГ имеет важнейшее значение для Грузии", — сказал он. «Этот визит высокого ранга подчеркивает высокую степень сотрудничества двух стран, кроме политического компонента визита, хочу особо отметить и экономический аспект визита: вместе с госпожой Ангелой Меркель 23 августа в Грузию прибудут представители деловых кругов ФРГ, они вместе с грузинскими компаниями в рамках круглого стола с участием членов правительств обсудят вопросы развития сотрудничества», — добавил премьер— министр. Он отметил, что «в ходе визита канцлера ФРГ в Грузию особое внимание будет уделено углублению партнерских отношений и дружбы двух стран».

Пресс-служба правительства Грузии сообщала, что 31 июля в Тбилиси премьер-министр Бахтадзе и посол Германии в Грузии Хайке Пайч обсудили вопросы, касающиеся предстоящего в ближайшее время официального визита канцлера ФРГ в Грузию. Тогда дата визита Меркель в Грузию не была названа, а 14 августа Общественное телевидение Грузии сообщило, что по предварительным данным, визит канцлера ФРГ состоится 23-24 августа.

Предстоящий визит будет вторым для Меркель в ранге канцлера ФРГ — в первый раз на этом посту она приезжала в Тбилиси в 2008 году. В местных СМИ ранее сообщалось, что Меркель впервые побывала в Грузии в 1970-х годах в качестве туристки— победительницы прошедшей в ГДР олимпиады по русскому языку.

Грузия и Германия