Премьер Грузии подтвердил информацию о визите канцлера ФРГ в Тбилиси 

ТБИЛИСИ, 17 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 23 июля посетит Грузию с официальным визитом. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
"Официальный визит канцлера ФРГ имеет важнейшее значение для Грузии", — сказал он. «Этот визит высокого ранга подчеркивает высокую степень сотрудничества двух стран, кроме политического компонента визита, хочу особо отметить и экономический аспект визита: вместе с госпожой Ангелой Меркель 23 августа в Грузию прибудут представители деловых кругов ФРГ, они вместе с грузинскими компаниями в рамках круглого стола с участием членов правительств обсудят вопросы развития сотрудничества», — добавил премьер— министр. Он отметил, что «в ходе визита канцлера ФРГ в Грузию особое внимание будет уделено углублению партнерских отношений и дружбы двух стран».
Пресс-служба правительства Грузии сообщала, что 31 июля в Тбилиси премьер-министр Бахтадзе и посол Германии в Грузии Хайке Пайч обсудили вопросы, касающиеся предстоящего в ближайшее время официального визита канцлера ФРГ в Грузию. Тогда дата визита Меркель в Грузию не была названа, а 14 августа Общественное телевидение Грузии сообщило, что по предварительным данным, визит канцлера ФРГ состоится 23-24 августа.
Предстоящий визит будет вторым для Меркель в ранге канцлера ФРГ — в первый раз на этом посту она приезжала в Тбилиси в 2008 году. В местных СМИ ранее сообщалось, что Меркель впервые побывала в Грузии в 1970-х годах в качестве туристки— победительницы прошедшей в ГДР олимпиады по русскому языку.
Грузия и Германия
В 1919 году Германия установила дипломатические отношения с Грузинской демократической республикой (действовала с мая 1918 до марта 1921 года), в апреле 1992 года между двумя странами были восстановлены дипотношения. 2017 год по решению правительств двух стран был объявлен Годом дружбы между Германией и Грузией, посвященным 25-летию восстановления дипотношений и 200-летию основания в Грузии первых колоний немецких переселенцев. Юбилейный год прошел под патронажем МИД двух стран — состоялись конференции, театральные представления, концерты, бизнес— форумы. В настоящее время в Грузии проживают около 700 выходцев из Германии — потомков тех, кто переселился сюда в 19-м веке по приглашению российского императора Александра I (1777-1825).