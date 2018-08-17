Казахстан ратифицирует конвенцию по Каспию

Казахстан в ближайшее время ратифицирует конвенцию по Каспию

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Зульфия Аманжолова заявила, что Астана в ближайшее время ратифицирует конвенцию по Каспию.

«Мы намереваемся осуществить ратификацию конвенции в самое ближайшее время. Во всяком случае, МИД приступит к выполнению внутригосударственных процедур незамедлительно», — приводит РИА Новости слова Аианжоловой.

Она отметила, что затягивание в решении этого вопроса не имеет смысла.

12 августа в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана , Казахстана, Туркмении Ирана , на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Первое заседание рабочей группы по реализации норм конвенции по Каспийскому морю пройдёт осенью в Азербайджане.