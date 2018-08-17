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Казахстан ратифицирует конвенцию по Каспию
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Казахстан в ближайшее время ратифицирует конвенцию по Каспию 

RT на русском 39 минут назад
Фото: globallookpress.com © Olga Kudriavtseva
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Зульфия Аманжолова заявила, что Астана в ближайшее время ратифицирует конвенцию по Каспию.
«Мы намереваемся осуществить ратификацию конвенции в самое ближайшее время. Во всяком случае, МИД приступит к выполнению внутригосударственных процедур незамедлительно», — приводит РИА Новости слова Аианжоловой.
Она отметила, что затягивание в решении этого вопроса не имеет смысла.
12 августа в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
Первое заседание рабочей группы по реализации норм конвенции по Каспийскому морю пройдёт осенью в Азербайджане.
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