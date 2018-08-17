Российские агенты вышли на улицы Бразилии

«Русские „коммандос“ на улицах Рио» — это не анонс голливудского боевика, это представители российской правозащитной организации бьются за демократию плечом к плечу с народом Бразилии

В многотысячных манифестациях, проходивших 15 августа в Бразилии в поддержку регистрации Лулы да Силвы, как кандидата на президентских выборах, приняли участие представители российской организации по борьбе с государственным терроризмом «CST command».

Бразильцы, активисты российской организации «CST command» «Коммандос» стараются скрывать свои лица, поэтому фото только с их разрешения

Основатель организации, Артемий Семёновский, так прокомментировал появление на улицах бразильских городов демонстрантов с логотипом «CST command» на футболках:

«Да, это те, кого мы называем «коммандос» — местные граждане, являющиеся нашими активистами.

Поскольку государственные органы Бразилии отказываются проводить расследование массовых репрессий в отношении российских граждан и даже приносить извинения за эти акты государственного террора, то мы вынуждены считать нынешний режим враждебным и опасным для россиян.

Мы исчерпали все официальные способы получить гарантии безопасности для наших соотечественников (туристов, предпринимателей, просто транзитных пассажиров) и вынуждены принимать меры альтернативного воздействия для возвращения Бразилии в лоно демократии и соблюдения там прав человека. В этом наши интересы совпадают с чаяниями бразильского народа, который также требует от властей соблюдения Конституции страны и прекращения массовых произвольных арестов.

Символом сопротивления репрессиям и государственному терроризму в этой стране конечно же выступает Лула да Силва, который будучи, по мнению большинства граждан, политическим заключённым, является наиболее популярным кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Мы не могли не поддержать право народа Бразилии самому выбирать главу своего государства и право народа голосовать за Лулу, имеющего мужество прямо из тюрьмы вести политическую борьбу за высший пост в государстве.

Без сомнения именно он является тем, кто может положить конец полицейскому и судебному произволу в Бразилии, однако выбор будет только за народом. «CST command» всего лишь выступает за освобождение Лулы, как осуждённого без доказательств вины и за его право баллотироваться».

Демонстрации перешли в массовое ликование, когда стало известно, что кандидатура Лулы, как объединённого кандидата от левых партий и движений была официально зарегистрирована.

На данный момент у властей осталось не так уж много способов попробовать всё-таки не допустить Лулу к выборам, но такие варианты всё же есть и нет сомнений, что они будут использованы.