США обвинили Украину в предательстве

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон должен оказать давление на Киев, чтобы заблокировать сделку по поставкам двигателей.

В прошлом году украинское КБ "Южное" оказалось в центре скандала, связанного с передачей ракетных технологий Северной Корее. Информацию о том, что КНДР успешно делает новые ракетные двигатели, основываясь на украинских разработках, в середине августа со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана опубликовала газета The New York Times