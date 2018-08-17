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США оставляют «дверь открытой» для РФ
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Госдеп: США оставляют «дверь открытой» для дальнейшего диалога с Россией 

ТАСС 50 минут назад
Фото: © EPA/MIKE THEILER
США оставляют "дверь открытой" для дальнейшего диалога с Россией. Об это сообщили в Госдепартаменте.
В госдепартаменте также отметили, что США поддерживают каналы взаимодействия с РФ по Сирии, Украине и многим другим двусторонним вопросам
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