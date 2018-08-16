Новая цель России и другие события дня

Предложено наказание Украине за захват судна РФ
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«За каждую подлую инициативу Украина должна получать ответ», — заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов. Он рассказал о том, как Россия может на законных основаниях контролировать передвижение украинских судов в Азовском море. Поводом для ограничительных мер может стать задержание украинцами российского танкера «Механик Погодин».
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Раскрыты детали поездки Путина на свадьбу
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Пользователи соцсети «ВКонтакте» начали получать сообщения от мошенников, которые находят старые репосты людей и угрожают доносом в полицию.
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Фото: vk.com/mash
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