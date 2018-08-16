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В Италии сработало взрывное устройство
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В Италии сработало взрывное устройство у отделения партии «Лига» 

ТВ Центр 26 минут назад
Фото: Reuters
Взрывное устройство сработало в четверг рядом со зданием отделения правящей итальянской партии "Лига" в городе Виллорба, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
На место происшествия ранее прибыли полиция и взрывотехники. Они нашли еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Его обезвредили саперы. В результате случившегося никто не пострадал.
Новое правительство Италии было сформировано 31 мая из представителей популистских партий "Лига" и "Движение "5 звезд", выступающих с критикой европейской интеграции и за ограничение притока в страну нелегальных мигрантов.
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