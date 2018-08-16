В Италии сработало взрывное устройство у отделения партии «Лига»

Взрывное устройство сработало в четверг рядом со зданием отделения правящей итальянской партии "Лига" в городе Виллорба , передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

На место происшествия ранее прибыли полиция и взрывотехники. Они нашли еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Его обезвредили саперы. В результате случившегося никто не пострадал.