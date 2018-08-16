Китай передал России секретные данные о ЦРУ

Со ссылкой на пятерых нынешних и бывших сотрудников ЦРУ издание сообщает, что китайцы вскрыли систему связи, которую агенты ЦРУ использовали для контактов со своими источниками, а затем передали эти сведения России

После взлома системы связи ЦРУ китайская контрразведка начала массово арестовывать агентов американцев в Китае. По информации одного из собеседников издания, были задержаны и убиты около 30 человек. В 2017 году New York Times писала, что речь идет о более чем десяти убитых агентах.

Расследованием этого провала занималась специальная группа сотрудников ЦРУ и ФБР . В результате ее работы был задержан бывший офицер ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли, которому китайская сторона заплатила несколько сотен тысяч долларов. Суд Вирджинии в мае этого года обвинил его в передаче разведданных китайским властям.

Кроме того, китайские киберэксперты смогли взломать две зашифрованных онлайн-программы для общения сотрудников ЦРУ со своими источниками. Они не должны были быть связаны друг с другом, однако, как выяснилось, были сделаны на единой платформе.

Один из источников отметил, что в ЦРУ имеют «веские основания» думать, что Китай поделился своими находками с Россией, где американцы использовали схожие системы для скрытой связи.

Несколько источников управления в России резко перестали выходить на контакт в тот момент, когда была раскрыта система связи ЦРУ в Китае.