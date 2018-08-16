На процессе по делу Манафорта вызвали однофамильца Трампа

Отправив присяжных совещаться по вердикту в деле Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, судья Ти-Эс Эллис заявил, что переходит к следующему делу. "Господин Трамп?" — обратился судья в зал, что вызвал недоумение собравшихся. Выяснилось, что судья имел в виду участника рассматриваемого дела, помощника федерального прокурора Джеймса Трампа. Когда недоумение разрешилось, в зале смеялись все, включая обвиняемого Манафорта.

Дональд Трамп не раз высказывался о ходе процесса над своим бывшим помощником Манафортом, заявляя, что с тем поступают "несправедливо". В американских СМИ не раз проходили предположения, что спецпрокурор Роберт Мюллер , предъявивший обвинения Манафорту, может "добраться" и до Трампа, но до настоящего времени это никак не подтвердилось.

Манафорту вменяют 18 преступных эпизодов уклонения от уплаты налогов и связанного с ним банковского мошенничества.