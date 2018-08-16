Трампа обвинили в связи с Россией

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Экс-глава ЦРУ Бреннан обвинил Трампа в сговоре с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Reuters
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан со страниц The New York Times обвинил президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года.
«Заявления Трампа о том, что он не вступал в сговор, можно охарактеризовать одним словом — чушь», — приводит слова Бреннана ТАСС.
Он добавил, что нужно лишь понять, был ли сговор уголовно наказуемым и были ли попытки со стороны Трампа скрыть сговор и помешать правосудию. Также он призвал выяснить, сколько членов команды президента США пытались обмануть правительство, отмывая деньги.
Накануне стало известно, что Трамп отозвал у Бреннана доступ к секретной информации, так как он «поставил под вопрос свою объективность и репутацию».
Бреннан также говорил, что выступление Трампа на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является госизменой.
6 августа Трамп заявил, что «сговор с русскими» был, но со стороны его соперницы по выборам — Хиллари Клинтон. Перед этим он сказал, что его сговора с Россией в 2016 году не было, и такой сговор в любом случае не был бы преступлением.
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