Трампа обвинили в связи с Россией

Экс-глава ЦРУ Бреннан обвинил Трампа в сговоре с Россией

«Заявления Трампа о том, что он не вступал в сговор, можно охарактеризовать одним словом — чушь», — приводит слова Бреннана ТАСС.

Он добавил, что нужно лишь понять, был ли сговор уголовно наказуемым и были ли попытки со стороны Трампа скрыть сговор и помешать правосудию. Также он призвал выяснить, сколько членов команды президента США пытались обмануть правительство, отмывая деньги.

Накануне стало известно, что Трамп отозвал у Бреннана доступ к секретной информации, так как он «поставил под вопрос свою объективность и репутацию».

Бреннан также говорил, что выступление Трампа на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является госизменой.