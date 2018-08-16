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Лукашенко все же уволил проштрафившихся министров
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Лукашенко все же уволил проштрафившихся министров 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко все же уволил провинившихся министров, отставку которых он анонсировал ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
«Анатолий Черный и Виталий Вовк освобождены от должностей министра архитектуры и строительства и министра промышленности соответственно», — говорится в сообщении.
Белорусский президент анонсировал отставку двух министров 14 августа, во время правительственного заседания в Орше. Лукашенко жестко раскритиковал работу своих подчиненных и предупредил о жестких мерах в отношении чиновников. Он потребовал немедленно уволить Черных и Вовка. Последнего он также пообещал отправить работать на завод.
На момент публикации новости, на официальном сайте белорусского президента указ об отставке министров отсутствует.
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