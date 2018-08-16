Еврокомиссия готова оказать помощь Италии из-за обрушения моста в Генуе

Еврокомиссия , находящаяся в контакте с итальянскими властями, готова оказать стране поддержку в связи с обрушением моста в Генуе , сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Шпар (Christian Spahr) журналистам.

"Еврокомиссия находится в тесном контакте с итальянскими властями, и мы готовы предоставить необходимую поддержку", — сказал он.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Ранее в четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет сейчас 38 человек, 15 граждан получили ранения. Точное число пропавших без вести до сих пор не установлено. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Автомобильный мост, возведенный по проекту инженера Риккардо Моранди, был торжественно открыт в сентябре 1967 года и стал одним из символов Генуи. Однако многие годы в Италии раздавались авторитетные голоса, которые ставили под сомнение безопасность этого сооружения. Так, профессор Генуэзского университета Антонио Бренчик называл этот мост "примером провала в инженерии". А глава объединения промышленников Генуи Джованни Калвини в 2012 году предлагал спешно усовершенствовать автодорожную инфраструктуру города, потому что "через десять лет мост Моранди рухнет".